Свыше 500 случаев заражения коронавирусом выявили в США

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В США зарегистрировано 512 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 21 человек скончался, сообщает телеканал CNN со ссылкой на подсчеты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и местных властей.

В это число входят 49 американцев с коронавирусом, вернувшихся в США из-за границы - трое из китайского Уханя и 46 с круизного лайнера Diamond Princess. Непосредственно на территории Соединенных Штатов было выявлено 442 случая в 33 штатах и округе Колумбия. 21 заболевший с лайнера Grand Princess, стоящего на карантине возле Калифорнии, в статистику не входит.

В штате Вашингтон зарегистрировано наибольшее количество заболевших - по состоянию на утро 8 марта сообщается о 115 случаях. За ним идет штат Нью-Йорк - 105 случаев. Большинство смертей - 18 - зафиксировано в штате Вашингтон, два во Флориде и один в Калифорнии.

На фоне распространения инфекции к настоящему моменту уже в восьми американских штатах введено чрезвычайное положение: Вашингтон, Калифорния, Нью-Йорк, Флорида, Кентукки, Мэриленд, Юта и Орегон.

CNN уточняет, что в указанное число включены официально подтвержденные и "предполагаемые" случаи, о которых сообщают местные власти. Случаи считаются "предполагаемыми", пока они не будут подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.