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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Почти у 110 тысяч человек в мире выявлен коронавирус

Почти у 110 тысяч человек в мире выявлен коронавирус
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника, 9 марта, достигло 109 045 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Эпидемия коронавируса

При этом на Китай приходится 80 735 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 28 310, увеличившись за минувшие сутки более чем на 4 017 случаев. Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 500 до 699 человек.

В Южной Корее число больных достигло 7 382 (51 случай смерти), Италии - 7 375 (366), Иране - 6 566 (194), Франции - 1 126 (19), на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера в Йокогаме, 1 159 (14), Германии - 902, Испании - 430 (восемь), Швейцарии - 281 (два), Великобритании - 273 (три), Нидерландах - 265 (три), США - 213 (19), Швеция - 203, Бельгия - 200, Норвегия - 169, Сингапур - 150, Гонконг - 114 (три), Австрия - 102.

Три смерти зафиксированы в Австралии при 74 инфицированных, четыре - в Ираке при 54 инфицированных, по одному смертельному случаю - в Таиланде, Египте, Сан-Марино, Аргентине, на Тайване и Филиппинах.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 88 странах и районах мира.

Всего в мире излечились более 60 тысяч человек.

Хроника коронавируса. Март.

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В Южно-Африканской республике зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Заразившимся оказался 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой.В японских городах Токио и Осака отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки вируса. Традиционно в апреле в эти два города стекаются миллионы туристов, чтобы полюбоваться деревьями в белых и розовых цветах.В Китае зарегистрировано 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы: 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в Шанхае5 марта. В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавируса5 марта. В Санкт-Петербурге в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова объявлен карантин на 15 дней. Студент вуза из Италии госпитализирован с коронавирусом. Живущим в общежитии запретят выходить из комнат, еду им будут приносить.5 марта. Таиланд в 2020 году может не досчитаться 6 млн иностранных туристов из-за коронавируса. В феврале число туристов сократилось на 40%, а в марте и апреле может снизиться еще сильнее. Общее количество случаев заражения в Таиланде с момента начала эпидемии в Китае составляет 47 человек.4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.4 марта. Власти Южной Кореи выделят почти $10 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан. По данным на утро среды, в Южной Корее подтверждено 5,186 тыс. случаев заражения COVID-19. Таким образом, страна занимает второе место после КНР по количеству инфицированных.3 марта. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).3 марта. Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.3 марта. В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.3 марта. Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.3 марта. В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.3 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.3 марта. В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.3 марта. Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
В Южно-Африканской республике зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Заразившимся оказался 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой.
Китай Италия Южная Корея Япония Иран

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