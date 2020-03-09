Суд в Гааге приступил к рассмотрению дела о крушении рейса MH17 в Донбассе

Судьи на заседании в Гааге по делу о крушении рейса рейс MH17 Фото: Reuters

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Суд в Нидерландах в понедельник начал рассмотрение дела о крушении на востоке Украины в июле 2014 года малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17.

В окружном суде Гааги представили судей, которые вынесут вердикт по этому делу. Один из судей начал рассказывать о принципах, по которым будут проходить слушания. Он заверил, что суд постарается быть объективным и готов заниматься рассмотрением дела столько, сколько потребуется.

Первый этап слушаний будет посвящен решению процедурных вопросов. Работа суда транслируется в прямом эфире в интернете.

Вместе с тем, когда в суде рассказывали о том, каким образом в слушаниях могут принимать участие родственники погибших при крушении самолета, судья сообщил о возникших технических проблемах.

"Мы решим эти проблемы, объявляем 30-минутный перерыв", - сказал судья.

Председательствующий судья заявил, что 84 родственника погибших пассажиров намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых по делу. На данный момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 - обратиться к суду письменно. По словам судьи, цифры не окончательны, так как не все родственники погибших определились со своей позицией.

В суде присутствует защита только одного из обвиняемых по делу - россиянина Олега Пулатова, которого представляют два голландских адвоката и русский адвокат. Остальные фигуранты дела не представлены в зале судебных заседаний.

Новость дополняется