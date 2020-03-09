Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Суд в Гааге приступил к рассмотрению дела о крушении рейса MH17 в Донбассе

Суд в Гааге приступил к рассмотрению дела о крушении рейса MH17 в Донбассе
Судьи на заседании в Гааге по делу о крушении рейса рейс MH17
Фото: Reuters

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Суд в Нидерландах в понедельник начал рассмотрение дела о крушении на востоке Украины в июле 2014 года малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17.

В окружном суде Гааги представили судей, которые вынесут вердикт по этому делу. Один из судей начал рассказывать о принципах, по которым будут проходить слушания. Он заверил, что суд постарается быть объективным и готов заниматься рассмотрением дела столько, сколько потребуется.

Первый этап слушаний будет посвящен решению процедурных вопросов. Работа суда транслируется в прямом эфире в интернете.

Вместе с тем, когда в суде рассказывали о том, каким образом в слушаниях могут принимать участие родственники погибших при крушении самолета, судья сообщил о возникших технических проблемах.

"Мы решим эти проблемы, объявляем 30-минутный перерыв", - сказал судья.

Председательствующий судья заявил, что 84 родственника погибших пассажиров намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых по делу. На данный момент 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 - обратиться к суду письменно. По словам судьи, цифры не окончательны, так как не все родственники погибших определились со своей позицией.

В суде присутствует защита только одного из обвиняемых по делу - россиянина Олега Пулатова, которого представляют два голландских адвоката и русский адвокат. Остальные фигуранты дела не представлены в зале судебных заседаний.

Новость дополняется

Нидерланды

Новости по теме

Новости

Китайский эксперт спрогнозировал распространение коронавируса по миру до конца июня

Премьер Белоруссии заявил, что обрушение нефти поможет в переговорах с РФ по сырью

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 марта

Жители Нью-Йорка скупают предметы первой необходимости из-за вспышки коронавируса

Жители Нью-Йорка скупают предметы первой необходимости из-за вспышки коронавируса

Спецрейс вывез освобожденных с карантина иностранцев из КНДР во Владивосток

Почти у 110 тысяч человек в мире выявлен коронавирус

Почти у 110 тысяч человек в мире выявлен коронавирус

В Китае выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

WP узнала, что задержанных саудовских принцев разместили на частных виллах

WP узнала, что задержанных саудовских принцев разместили на частных виллах

Свыше 500 случаев заражения коронавирусом выявили в США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');