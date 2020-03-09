Число зараженных коронавирусом в штате Нью-Йорк приблизилось к 150

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Количество случаев заболевания новым типом коронавируса в штате Нью-Йорк достигло 142, сообщил губернатор Эндрю Куомо в твиттере в понедельник.

Он уточнил, что в районе Уэстчестер на данный момент зафиксированы 98 случая, в городе Нью-Йорк - 19, в районах Нассау - 17, Рокленд - четыре, Саратога - два, Суффолк и Ольстер - по одному.

"Мы ожидаем больше случаев заболевания при тестировании на вирус", - отметил Куомо.

В минувшую субботу Куомо объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации. Он пояснил, что это подразумевает выделение дополнительных средств местным департаментам здравоохранения, отвечающим за мониторинг пациентов, находящихся под карантином.

Губернатор заявил, что ситуация в Уэстчестере является наибольшей проблемой. Самыми уязвимыми для коронавируса власти штата считают дома престарелых, поэтому в таких учреждениях в населенном пункте Нью-Рошель в районе Уэстчестер введены меры "гиперпредосторожности", находящихся там людей запрещено посещать.

В минувшее воскресенье в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 105 случаев заболевания коронавирусом, большинство связано с заболевшим юристом из Нью-Рошеля, работавшим на Манхеттене, его диагноз которого подтвердился на этой неделе. Как пишет The Washington Post, режим карантина будет введен в отношении всех, кто близко контактировал с зараженным мужчиной.

Газета отмечает, что в штате около четырех тысяч человек сами предпочли изолировать себя в домашних условиях, из них порядка 2,7 тыс. проживают в городе Нью-Йорк, еще тысяча - в районе Уэстчестер.

"Нет никаких сомнений, что массовый карантин - лучший способ замедлить распространение вируса", - сказал Куомо.