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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 18:58

В штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение в штате на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Объявление последовало за фоне новостей о том, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в штате возросло до 76. Причем, по данным местных властей, одним из заболевших оказался "водитель такси или службы каршеринга".

Куомо пояснил, что ведение чрезвычайного положения позволит властям ускорить процесс закупок и наема работников для помощи органам здравоохранения, отвечающим за мониторинг тех, кто находится под карантином.

В настоящее время в штате Нью-Йорк зарегистрировано 76 случаев заболевания: в районе Уэстчестер - 57, в городе Нью-Йорк - 11, остальные случаи в районах Нассау, Рокленд и Саратога. Десять человек из 76 госпитализированы.

Губернатор заявил, что ситуация в Уэстчестере "очевидно является для нас проблемой". Он отметил, что наиболее уязвимы для вируса дома престарелых, поэтому в таких учреждениях в населенном пункте Нью- Рошель в районе Уэстчестер введены "меры гиперпредосторожности" и запрещено посещение находящихся там людей.

Куомо подчеркнул, что будет настаивать на том, чтобы проводилось как можно больше тестов на коронавирус. "Я бы тестировал настолько много людей, насколько возможно", - сказал он.

Накануне в пятницу в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 44 случая заболевания, большинство из них связано с заболевшим юристом из Нью-Рошеля, работавшим на Манхеттене, диагноз которого подтвердился на этой неделе.

По данным The Washington Post, в штате Нью-Йорк около 4 тыс. человек сами предпочли изолировать себя в домашних условиях, из них порядка 2,7 тыс. проживают в городе Нью-Йорк, а еще 1 тыс. - в районе Уэстчестер.

"Нет никаких сомнений, что массовый карантин - лучший способ замедлить распространение вируса", - сказал Куомо в субботу.

Ранее чрезвычайное положение было введено в американских штатах Вашингтон и Калифорния.

По данным The New York Times, в США подтверждено 312 случаев COVID-19, 17 человек скончались. В это число не входит 21 случай заражения, выявленный на круизном лайнере Grand Princess, стоящем на рейде у берегов Калифорнии. Всего на судне находятся более 3,5 тыс. человек, в том числе четверо россиян.

Хроника коронавируса. Март.

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Нью-Йорк США Эндрю Куомо

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