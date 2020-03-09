В Италии из-за коронавируса решили закрыть горнолыжные станции

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Власти Италии приняли решение приостановить работу всех горнолыжных станций страны в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса, пишет на своем сайте французская газета Figaro.

"Мы приняли решение закрыть все горнолыжные станции в стране с завтрашнего утра в соответствии с распоряжением службы гражданской обороны", - сказал министр по региональным делам Франческо Бочча.

Италия больше всех в Европе страдает от коронавируса. Особенно сложная ситуация сложилась в северных итальянских областях. Именно там, в итальянских Альпах, расположены многочисленные горнолыжные станции.