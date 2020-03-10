Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 112,4 тыс.

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро вторника, 10 марта оно достигло 112 тыс. 427 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

При этом на материковый Китай приходится 80754 подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных достигло 31673, увеличившись за минувшие сутки более чем на 3,8 тыс. случаев.

Всего в мире начитывается 3987 случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая - 3136.

За исключением материковой части китайской территории в мире за сутки скончалось 854 человека.

В Италии зафиксировано 9172 подтвержденных случая заболевания (скончались 463 человека), в Южной Корее - 7478 (54), в Иране - 6566 (237), Германии - 1139 (два), Франции - 1126 (19), Испании - 999 (16), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера - 1184 (13), США, по официальным данным, - 514 (24), Швейцарии - 332 (2), Великобритании - 319 (4), Нидерландах - 265 (3), Бельгии - 239, Швеции - 203, Норвегии - 169, Сингапуре - 160, Гонконге - 115 (3), Австрии - 112.

Три смерти зафиксированы в Австралии при 80 инфицированных, четыре - в Ираке при 54 инфицированных, по одному смертельному случаю - в Канаде, Таиланде, Египте, Сан-Марино, Аргентине, на Тайване и Филиппинах.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 89 странах и районах мира.

Всего в мире излечились более 63,5 тыс. человек.