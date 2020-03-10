В Ливане зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Ливане подтвердили первый случай смерти из-за заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), сообщили во вторник местные СМИ.

Отмечается, что скончался мужчина, который находился на карантине после возвращения из Египта. По данным СМИ, ливанская авиакомпания Middle East Airlines приостановила все воздушное сообщение с Саудовской Аравией, Кувейтом и Катаром из-за угрозы распространения коронавируса.

Кроме того, власти государства приостановили полеты из зон распространения вируса для тех, кто не являются жителями Ливана, а также закрыли школы и ввели запрет на публичные собрания.

Количество инфицированных в Ливане достигло 41. Первый случай заражения COVID-19 в стране был зафиксирован в феврале. Как заявлял ливанский министр здравоохранения Хамад Хасан, вирус обнаружили 21 февраля у 45-летней женщины, которая вернулась из иранского города Кум.