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В Ливане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19) подтвержден в Ливане, сообщил в пятницу межарабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливанский Минздрав.

Об этом заявил ливанский министр здравоохранения Хамад Хасан на пресс-конференции в Бейруте. По его словам, вирус обнаружили 21 февраля у 45-летней женщины, которая вернулась из иранского города Кум. Как отмечают в Минздраве, еще у нескольких людей есть подозрение на коронавирус.

На этой неделе в Минздраве Ирана сообщали, что двое иранцев скончались после того, как у них был выявлен коронавирус нового типа. Отмечается, что случаи зафиксированы в городе Кум.

Ранее в пятницу стало известно, что в соседнем Израиле зафиксировали первый случай заражения Covid-19. Как сообщил Минздрав Японии, заболел один из 11 израильтян, которые вернулись на родину из Японии после карантина на лайнере Diamond Princess.

Изначально анализы всех 11 человек, прибывших из Японии в Израиль, показали отрицательный результат.

Израиль отменил все перелеты в Китай и из него. Кроме того, всех граждан, побывавших в Китае, Гонконге, Макао, Сингапуре и Таиланде, израильские власти отправляют на карантин на две недели.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 21 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Ливан Хамад Хасан Иран Китай

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