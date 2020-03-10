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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.

Согласно версии ведомства, позиции украинских военных обстреляли из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Сейчас бой закончился", - говорится в сообщении Минобороны. В нем говорится, что подразделения операции Объединенных сил (ООС) открыли ответный огонь по противнику.

Кроме того, в сообщении военного ведомства указывается, что грузовик одного из украинских подразделений был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса. В результате попадания ракеты в машину погибли несколько украинских военных, их число Минобороны не называет.

При этом в ведомстве уточняют, что с начала текущих суток противостоящие силы пять раз обстреляли позиции украинских сил, вследствие чего погиб один и ранены пятеро украинских военнослужащих.

В феврале сообщалось, что противостоящие Киеву силы атаковали позиции украинских военных на линии разграничения в Донбассе. В результате, по данным пресс-центра ООС, один украинский военнослужащий погиб, четверо были ранены.

Украина Донбасс

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