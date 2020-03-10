Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Окружном суде Гааги приняли решение отложить до 23 марта продолжение слушаний по делу о крушении авиалайнера MH17 на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении суда в твиттере.

Ранее сообщалось, что слушания начались 9 марта. На первом этапе в суде сконцентрировались на решении технических вопросов.

Гаагский суд зарезервировал комплекс "Схипхол" более года назад. В частности, суд, согласно обнародованному им пресс-релизу, зарезервировал комплекс с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября, а также - в 2012 году - с 1 февраля по 26 марта.

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