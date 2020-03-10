Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Окружном суде Гааги приняли решение отложить до 23 марта продолжение слушаний по делу о крушении авиалайнера MH17 на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении суда в твиттере.

Ранее сообщалось, что слушания начались 9 марта. На первом этапе в суде сконцентрировались на решении технических вопросов.

Гаагский суд зарезервировал комплекс "Схипхол" более года назад. В частности, суд, согласно обнародованному им пресс-релизу, зарезервировал комплекс с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября, а также - в 2012 году - с 1 февраля по 26 марта.

Новость дополняется

Нидерланды МН17

Новости

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая
Дело "банды ГТА"

Двух участников "банды GTA" приговорили в Таджикистане к 25 годам тюрьмы каждого

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Brent скорректировалась до $36,88 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 112,4 тыс.

Общее число заболевших коронавирусом в США превысило 700

Общее число заболевших коронавирусом в США превысило 700
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');