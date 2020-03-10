Саудовская Аравия зафрахтовала несколько дополнительных супертанкеров

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшая танкерная компания Саудовской Аравии зафрахтовала несколько сторонних судов для транспортировки нефти из страны американским клиентам, что эксперты считают довольно необычным шагом.

National Shipping Co., также известная как Bahri, зарезервировала примерно пять супертанкеров вместимостью по 2 млн баррелей нефти, которые в этом месяце будут загружены в главных саудовских портах и отправятся в Мексиканский залив, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Bahri обычно использует только собственный флот для поставок нефти по всему миру, и фрахт сторонних судов является довольно редким шагом для компании, отмечают эксперты.

Bahri владеет 41 супертанкером, что делает ее крупнейшим в мире оператором таких судов, свидетельствуют данные Clarkson Research Services Ltd. Этих танкеров в последние годы хватало для отправки саудовской нефти в Мексиканский залив.

Компания в срочном порядке зафрахтовала сторонние супертанкеры вскоре после того, как Саудовская Аравия объявила о планах наращивания производства нефти, поскольку переговоры с Россией о дальнейшем ограничении добычи на прошлой неделе провалились. Государственная нефтекомпания Saudi Aramco пообещала увеличить добычу в следующем месяце до рекордных 12,3 млн баррелей в сутки, что на 25% выше февральского уровня производства.

С учетом планируемого наращивания экспорта Эр-Риядом, Bahri, вероятно, потребуются дополнительные танкеры, особенно для поставок нефти в Азию, являющуюся крупнейшим и наиболее прибыльным рынком для Saudi Aramco, отмечают эксперты.