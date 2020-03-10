Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Саудовская Аравия зафрахтовала несколько дополнительных супертанкеров

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшая танкерная компания Саудовской Аравии зафрахтовала несколько сторонних судов для транспортировки нефти из страны американским клиентам, что эксперты считают довольно необычным шагом.

ЭкономикаОбобщение. Иди и смотри - судный день на нефтяном рынкеОбобщение. Иди и смотри - судный день на нефтяном рынкеЧитать подробнее

National Shipping Co., также известная как Bahri, зарезервировала примерно пять супертанкеров вместимостью по 2 млн баррелей нефти, которые в этом месяце будут загружены в главных саудовских портах и отправятся в Мексиканский залив, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Bahri обычно использует только собственный флот для поставок нефти по всему миру, и фрахт сторонних судов является довольно редким шагом для компании, отмечают эксперты.

Bahri владеет 41 супертанкером, что делает ее крупнейшим в мире оператором таких судов, свидетельствуют данные Clarkson Research Services Ltd. Этих танкеров в последние годы хватало для отправки саудовской нефти в Мексиканский залив.

Компания в срочном порядке зафрахтовала сторонние супертанкеры вскоре после того, как Саудовская Аравия объявила о планах наращивания производства нефти, поскольку переговоры с Россией о дальнейшем ограничении добычи на прошлой неделе провалились. Государственная нефтекомпания Saudi Aramco пообещала увеличить добычу в следующем месяце до рекордных 12,3 млн баррелей в сутки, что на 25% выше февральского уровня производства.

С учетом планируемого наращивания экспорта Эр-Риядом, Bahri, вероятно, потребуются дополнительные танкеры, особенно для поставок нефти в Азию, являющуюся крупнейшим и наиболее прибыльным рынком для Saudi Aramco, отмечают эксперты.

Саудовская Аравия

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ опровергло слова Эрдогана об уничтожении восьми сирийских "Панцирей"

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая
Дело "банды ГТА"

Двух участников "банды GTA" приговорили в Таджикистане к 25 годам тюрьмы каждого

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Brent скорректировалась до $36,88 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');