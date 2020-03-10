В шести штатах США проходят праймериз демократов и республиканцев

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Внутрипартийные выборы республиканцев и демократов в рамках президентской гонки проходят во вторник в шести штатах - Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и Вашингтоне.

На кону у демократов - 365 голосов делегатов, у республиканцев - 271. Из-за того, что по результатам этих праймериз и кокусов станет известно, кто заручится поддержкой столь большого числа делегатов, американские СМИ называют их "Вторым супер-вторником".

Особый интерес у американцев и наблюдателей вызывают праймериз демократов, где по-прежнему среди претендентов в кандидаты президента от партии нет явного лидера. Основная борьба разворачивается между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и сенатором Берни Сандерсом. Пока у Байдена - 648 голосов делегатов, у Сандерса - 563.

Большинство избирательных участков закроются в 20:00 по вашингтонскому времени (03:00 по московскому времени). Однако, например, в штате Вашингтон они будут открыты до 23:00.

Наибольшее число голосов делегатов (125) у демократов определится во вторник по итогам праймериз в Мичигане. Согласно последнему опросу среди сторонников демократов в этом штате, опубликованном накануне, Байдена в Мичигане поддерживают 51% респондентов, Сандерса - 36%.

За последние несколько недель ряд претендентов на пост кандидата от демократов объявил о прекращении своей предвыборной кампании и о готовности поддержать Байдена. В частности, от борьбы отказался миллиардер Майкл Блумберг и экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич.

Таким образом, на данный момент в предвыборной гонке демократов участвуют три претендента - Байден, Сандерс и Тулси Габбард.

Республиканцы тоже проводят внутрипартийные выборы. Однако интриги на них нет, так как серьезного сопротивления действующий президент США Дональд Трамп не встречает.

Кокусы и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых выбирают делегатов. Внутрипартийные голосования в США продлятся до 6 июня. Затем пройдет национальный съезд, на котором делегаты изберут кандидата на пост президента от партии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.