Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.

Отныне он будет поддерживать кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена. Такое решение Блумберг принял после неудачи на "супервторнике" - масштабных внутрипартийных голосованиях.

"Ошеломляющий провал"

Ранее в среду Bloomberg опубликовало предварительные данные итогов "супервторника", согласно которым Блумберг получил только 44 голоса делегатов, оказавшихся на четвертом месте среди других потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии. Лидером стал Джо Байден с результатом в 453 голоса. Берни Сандерс получил 382, Элизабет Уоррен - 50 голосов.

Эти праймериз стали первыми для Блумберга, который не участвовал в состоявшихся ранее внутрипартийных выборах демократов в четырех первых штатах. Предвыборный штаб миллиардера делал ставку именно на "супервторник", в ходе которого разыгрывалось значительное число голосов делегатов, отмечала в среду газета The Hill.

Согласно предварительным данным, Блумбергу удалось одержать победу только на праймериз на территории Американского Самоа, который отправит на партийный съезд, который будет избирать кандидата в президенты от партии, лишь шесть делегатов.

В 14 штатах, в которых проходили праймериз в рамках "супервторника", миллиардеру не удалось добиться успеха. В шести из этих 14 штатов - Алабаме, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Вермонте и Вирджинии - Блумберг потратил миллионы долларов на рекламу и зарплаты сотрудников своего предвыборного штаба, указывала The Hill. "Это ошеломляющий провал для кампании, в ходе которой потратили так много за такое короткое время", - пишет отмечалось в публикации.

Более $500 млн на предвыборную кампанию

В конце февраля сообщалось, что Блумберг истратил более $500 млн на показ рекламных роликов в рамках своей предвыборной кампании. Для сравнения, шесть соперников Блумберга из Демпартии за весь 2019 год потратили на эти нужды в совокупности $370 млн. При этом они использовали не свои собственные деньги, а средства, собранные у доноров. Блумберг же финансировал свою кампанию из собственных средств.

Внутрипартийные голосования в США продлятся до 6 июня. Затем пройдет национальный съезд, на котором делегаты изберут кандидата на пост президента от партии. Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.