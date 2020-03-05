Трамп назвал "отличным возвращением" успех Байдена в "супервторник"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, комментируя предварительные результаты праймериз Демократической партии, раскритиковал сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, а также назвал успехи экс-вице-президента Джо Байдена "отличным возвращением", передает NBC News.

"Это стало отличным возвращением для Джо Байдена, невероятным возвращением, если подумать об этом", - сказал Трамп.

В то же время он выразил мнение, что если бы не участие Уоррен, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс мог бы победить в ряде штатов, где он, по предварительным данным, проигрывает.

"Если бы Элизабет Уоррен сделала то, что он, возможно, должна была сделать, с ее точки зрения, он бы выиграл... во многих штатах, включая Массачусетс, возможно, Техас, определенно, в Миннесоте. Берни выиграл бы в штатах, где он проиграл", - заявил президент США, намекая на то, что Уоррен следовало снять свою кандидатуру до праймериз.

В твиттере Трамп высказался о ней более жестко: он назвал Уоррен "современной Покахонтас" и заявил, что она войдет в историю не как "великий победитель", "а как великий спойлер".

Результат Блумберга, который потратил на президентскую кампанию более 500 млн долларов, Трамп счел доказательством того, что победу на выборах невозможно купить. Бывший мэр Нью-Йорка в "супервторник" смог победить только на Американском Самоа, позднее он снял свою кандидатуру. Трамп предположил, что теперь Блумберг вложится в избирательную кампанию Байдена, чтобы "попытаться спасти лицо", но усомнился в том, что последнему это поможет.

"Я не думаю, что это окажет влияние. Деньги следует тратить мудро. Что эта ситуация продемонстрировала, так это то, что выборы нельзя купить, это отличная вещь", - заявил Трамп.

Как сообщалось, Байден лидирует в десяти из 14 штатов, голосовавших на праймериз в "супервторник" 3 марта, включая такие крупные штаты, как Техас, Вирджиния и Северная Каролина. В то же время СМИ отдают Сандерсу победу в Калифорнии, которая посылает на летний съезд Демократической партии 415 делегатов.

Всем другим кандидатам не удалось обойти Байдена и Сандерса ни в одном из штатов (Американское Самоа, где победа досталась Блумбергу, является неинкорпорированной территорией США). Сенатор Уоррен уступила Байдену даже в своем штате - Массачусетсе.