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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

В ДТП с участием микроавтобуса в Крыму пострадали девять человек

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Девять человек пострадали в аварии с участием микроавтобуса и легковушки в Крыму во вторник вечером, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Авария произошла на дороге Джанкой - Симферополь. Столнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и автомобиль Daewoo Lanos, где в общем находились 12 человек, из них - один ребенок.

"По уточненной информации, в результате ДТП пострадали 9 человек. Они доставлены в ближайшее лечебное учреждение", - говорится в пресс-релизе.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в аварии, предварительно, пострадали семь человек, в том числе ребенок.

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