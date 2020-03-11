В ДТП с участием микроавтобуса в Крыму пострадали девять человек

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Девять человек пострадали в аварии с участием микроавтобуса и легковушки в Крыму во вторник вечером, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Авария произошла на дороге Джанкой - Симферополь. Столнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и автомобиль Daewoo Lanos, где в общем находились 12 человек, из них - один ребенок.

"По уточненной информации, в результате ДТП пострадали 9 человек. Они доставлены в ближайшее лечебное учреждение", - говорится в пресс-релизе.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в аварии, предварительно, пострадали семь человек, в том числе ребенок.