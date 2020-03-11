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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 242 человека

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на утро среды, 11 марта, в Южной Корее число инфицированных коронавирусом Covid-19 достигло 7,775 тыс., за истекшие стуки зарегистрировано 242 новых случая заражения, сообщили медицинские власти РК.

Всего в стране жертвами коронавируса стали 60 человек, преимущественно - люди преклонного возраста с хроническими заболеваниями.

Около 63% заболеваний связано с членами религиозной секты Shincheonji в городе Тэгу, население которого насчитывает 2,5 млн человек.

Южная Корея коронавирус

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