Гонконгская газета назвала рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом

Фото: Reuters

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Успех правительства Китая в борьбе с коронавирусом объясняется тем, что оно взяло на себя большую часть расходов на анализы и лечение пациентов, пишет South China Morning Post. Для пациента тест на коронавирус стоил около 370 юаней ($53) отмечает издание.

Сейчас ситуация с распространением инфекции ухудшается в Италии, других странах Европы и в США, вирус занесен в более чем 100 стран. При этом в материковом Китае, откуда, как считается, начал исходить COVID-19, эпидемия пошла на спад и за минувшие сутки там подтвердилось только 19 новых случаев заражения, пишет издание. Днем ранее председатель КНР Си Цзиньпин побывал в Ухане и заявил, что эпидемия побеждена.

"Китай может преподать другим правительствам один важный урок с борьбе с этим заболеванием - будьте готовы платить, чтобы пациентов не пугали траты на тестирование и лечение", - пишет издание.

Газета отмечает, что в Китае применялись в том числе дорогостоящие методы лечения, в том числе экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это искусственное насыщение крови кислородом крови пациента, у которого трудности с дыханием. Расходы на процедуру покрыло правительство, которое выделило 110,48 млрд юаней (больше $15 млрд) на лечение, субсидии для медицинского персонала и на оборудование.

В интервью газете эксперт в области борьбы с эпидемиями профессор Дерк Пфайффер подтвердил, что вопрос финансовой доступности лечения и тестирования может затруднить борьбу с инфекцией. Он при этом добавил, что "агрессивное тестирование" может оказаться неприемлемым методом для многих стран.