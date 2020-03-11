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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Гонконгская газета назвала рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом

Гонконгская газета назвала рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом
Фото: Reuters

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Успех правительства Китая в борьбе с коронавирусом объясняется тем, что оно взяло на себя большую часть расходов на анализы и лечение пациентов, пишет South China Morning Post. Для пациента тест на коронавирус стоил около 370 юаней ($53) отмечает издание.

Эпидемия коронавируса

Сейчас ситуация с распространением инфекции ухудшается в Италии, других странах Европы и в США, вирус занесен в более чем 100 стран. При этом в материковом Китае, откуда, как считается, начал исходить COVID-19, эпидемия пошла на спад и за минувшие сутки там подтвердилось только 19 новых случаев заражения, пишет издание. Днем ранее председатель КНР Си Цзиньпин побывал в Ухане и заявил, что эпидемия побеждена.

"Китай может преподать другим правительствам один важный урок с борьбе с этим заболеванием - будьте готовы платить, чтобы пациентов не пугали траты на тестирование и лечение", - пишет издание.

Газета отмечает, что в Китае применялись в том числе дорогостоящие методы лечения, в том числе экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это искусственное насыщение крови кислородом крови пациента, у которого трудности с дыханием. Расходы на процедуру покрыло правительство, которое выделило 110,48 млрд юаней (больше $15 млрд) на лечение, субсидии для медицинского персонала и на оборудование.

В интервью газете эксперт в области борьбы с эпидемиями профессор Дерк Пфайффер подтвердил, что вопрос финансовой доступности лечения и тестирования может затруднить борьбу с инфекцией. Он при этом добавил, что "агрессивное тестирование" может оказаться неприемлемым методом для многих стран.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Китай Гонконг Ухань Си Цзиньпин

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