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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Пассажиров всех международных авиарейсов в Пекин будут отправлять на 14-дневный карантин

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Все пассажиры, прилетающие международными рейсами в Пекин, будут помещены на 14 дней в карантин, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на представителя администрации Пекина.

Эпидемия коронавируса

СМИ напоминают, что ранее власти КНР потребовали отправлять в карантин людей, прибывших в Китай из Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана - стран, серьезно затронутых распространением коронавируса.

С декабря число жертв коронавируса в Китае составило 3158 человек, зарегистрировано 80 778 случаев заболевания.

За истекшие сутки в материковом Китае выявлено 24 новых заболевших, из них 10 - люди, приехавшие из-за рубежа. Всего насчитывается 79 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

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