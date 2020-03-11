Иран решил вернуть Киеву "черные ящики" сбитого украинского "Боинга"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Иран согласился вернуть Украине бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сбитого в районе Тегерана 8 января, сообщил в твиттере посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ИФ) в Монреале: Иран соглашается направить "черные ящики" в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - написал Шевченко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, десять - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что "Боинг" был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании NBC, опубликованном 14 февраля заверил, что Иран не будет заниматься бортовыми самописцами сбитого самолета в отсутствие всех заинтересованных в расследовании сторон. При этом он признал, что Иран не может извлечь самостоятельно информацию из "черных ящиков". По словам Зарифа, Ирану необходимо программное обеспечение, опыт и дополнительные знания, чтобы иметь возможность расшифровать информацию бортовых самописцев. Кроме того, сославшись на нормы Международного воздушного права, глава иранского МИДа отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета "МАУ".