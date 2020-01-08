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Причиной крушения украинского самолета в Иране стало возгорание двигателя

Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли

Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли
На месте крушения самолета Boeing-737 в Иране
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Все люди на борту самолета "Боинг-737" "Международных авиалиний Украины", упавшего в Тегеране, погибли, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на чрезвычайную службу Ирана.

Самолет вылетел утром из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. Почти сразу диспетчеры потеряли с ним связь. Одна из версий крушения – техническая неисправность. Самолет упал в сельскохозяйственном районе к юго-западу от иранской столицы.

На момент написания текста спасатели пытаются подсчитать количество погибших. По последним данным, их не менее 170. Посольство в Тегеране выясняет, были ли на борту граждане России.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран запустил ракеты по американским базам в Ираке.

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