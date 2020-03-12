Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:57

Вакарчук покинул пост главы партии "Голос"

При этом бывший фронтмен "Океана Эльзы" останется лидером партии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Партия "Голос" на съезде в среду избрала своим председателем народного депутата Киру Рудик, сообщил лидер партии Святослав Вакарчук.

"Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии "Голос" выбрали новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик", - сказал Вакарчук.

Причиной такого выбора в партии называют управленческий опыт Рудик.

"Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами", - сказал лидер "Голоса".

Вакарчук добавил, что останется лидером партии и продолжит работу над ее развитием.

"А я как лидер буду продолжать развивать партию... Эта миссия политического провайдерства и является моим форматом в украинском политикуме. Я всегда делал это искренне и громко. И буду продолжать это делать. Это и есть личный формат Святослава Вакарчука", - сказал политик.

Вакарчук - бывший фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" - возглавил "Голос" в июле прошлого года. На этом посту он сменил Юлию Клименко, которая возглавляла партию на время выборов в Раду. Во фракции партии "Голос" в Верховной Раде 20 народных депутатов.

Святослав Вакарчук "Голос" Украина Верховная рада Кира Рудик

Новости по теме

Новости

ЧП из-за распространения COVID-19 введено почти в половине штатов США

Выборы в США - 2020

Сандерс несмотря на неудачи не намерен выходить из президентской гонки

Сандерс несмотря на неудачи не намерен выходить из президентской гонки

В Италии временно закроют все торговые точки, кроме аптек и магазинов продуктов

Двое американских военных погибли при ракетном обстреле базы в Ираке

Крушение украинского самолета в Иране

Иран решил вернуть Киеву "черные ящики" сбитого украинского "Боинга"

Эпидемия коронавируса

ВОЗ объявила пандемию в связи с COVID-19

ВОЗ объявила пандемию в связи с COVID-19

Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов, переболевших COVID-19

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

АirBaltic временно сократит 250 работников после отмены рейсов из-за коронавируса

АirBaltic временно сократит 250 работников после отмены рейсов из-за коронавируса

Меркель предупредила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

Меркель предупредила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');