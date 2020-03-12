Вакарчук покинул пост главы партии "Голос"

При этом бывший фронтмен "Океана Эльзы" останется лидером партии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Партия "Голос" на съезде в среду избрала своим председателем народного депутата Киру Рудик, сообщил лидер партии Святослав Вакарчук.

"Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии "Голос" выбрали новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик", - сказал Вакарчук.

Причиной такого выбора в партии называют управленческий опыт Рудик.

"Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами", - сказал лидер "Голоса".

Вакарчук добавил, что останется лидером партии и продолжит работу над ее развитием.

"А я как лидер буду продолжать развивать партию... Эта миссия политического провайдерства и является моим форматом в украинском политикуме. Я всегда делал это искренне и громко. И буду продолжать это делать. Это и есть личный формат Святослава Вакарчука", - сказал политик.

Вакарчук - бывший фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" - возглавил "Голос" в июле прошлого года. На этом посту он сменил Юлию Клименко, которая возглавляла партию на время выборов в Раду. Во фракции партии "Голос" в Верховной Раде 20 народных депутатов.