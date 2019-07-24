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Вакарчук избран главой партии "Голос"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Украинская партия "Голос" на съезде в среду внесла изменения в руководство и определила ближайшей целью партии развитие региональной структуры и подготовку к местным выборам.

Съезд избрал лидера рок-группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука главой партии, а Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос" на время выборов, теперь сосредоточится на работе над экономической повесткой, сообщила пресс-служба партии.

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"Теперь, после завершения избирательной кампании и тура изменений, я могу сосредоточиться на развитии партии "Голос". Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формированию избирательного штаба и руководство избирательной кампанией, благодаря которой "Голос" за два месяца с нуля стал парламентской партией", - сказал Вакарчук.

Очередные местные выборы должны состояться осенью 2020 года.

Согласно результатам обработки 99,58% электронных протоколов, партия "Голос" получила на выборах в Верховную раду 5,83% в многомандатном округе (848 742 голоса).

На сайте партии "Голос" указано, что Вакарчук - лидер этой партии, а Клименко - глава партии, руководитель избирательной кампании.

Украина Святослав Вакарчук

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