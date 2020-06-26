Украинская партия "Голос" лишила своего лидера Вакарчука мандата в Раде

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Политическая партия "Голос" в пятницу провела внеочередной съезд, на котором решила изменить свой устав и прекратила полномочия народного депутата Украины Святослава Вакарчука.

"К сожалению, Верховная рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся (на - ИФ) уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", - сказал Вакарчук, обращаясь к делегатам съезда.

Как говорится на сайте партии, после прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а в парламентскую фракцию "Голоса" войдет следующий кандидат из предвыборного списка - юрист и правозащитник Алина Свидерская.

Съезд партии "Голос" также утвердил обновленный устав партии. Новая редакция устава детализирует процедуры создания местных партийных организаций. Как отметили в политической силе, это важно для эффективной работы организаций "Голоса" для победы на местных выборах.

Вакарчук написал заявление о сложении полномочий, однако 18 июня в Верховной раде не хватило голосов для регламентного оформления желания нардепа.

11 марта сообщалось, что главой "Голоса" стала нардеп Кира Рудик, а Вакарчук остается лидером партии.

Вакарчук - бывший фронтмен рок-группы "Океан Эльзы". Во фракции партии "Голос" в Верховной раде состоят 20 народных депутатов.