США уточнили категории граждан и сроки запрета на въезд в страну

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Запрет на въезд в США из Евросоюза будет касаться граждан, посещавших страны Шенгенской зоны в последние 14 дней перед прибытием в Соединенные Штаты, заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф.

"Трамп подписал президентский указ, согласно которому приостанавливается въезд большинства иностранных граждан, которые находились в ряде европейских стран в промежуток до 14 дней перед планируемым въездом на территорию США", - говорится в заявлении.

В список попали страны Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

"Ограничения не распространяются на лиц, постоянно проживающих в США, ближайших родственников граждан США, а также других лиц, дополнительно перечисленных в указе", - отметил он.

Вулф также анонсировал дополнительное уведомление об ограничениях по въезду на территорию США в ближайшие 48 часов, которое предписывает американским пассажирам, посещавшим Шенгенскую зону, осуществлять перелеты через конкретные аэропорты, в которых американское правительство ввело усиленные меры досмотра.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем обращении к гражданам объявил о решении запретить с 13 марта поездки в Соединенные Штаты из Европы, кроме Великобритании.