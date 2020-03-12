Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 06:15

Страны ЕС не знали о решении Трампа ограничить европейцам въезд в США

Страны ЕС не знали о решении Трампа ограничить европейцам въезд в США
Флаги Евросоюза и США
Фото: Reuters

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Европейские представители заявили, что были ошеломлены новыми ограничениями на въезд в США граждан европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, сообщил телеканал CNN.

В миреСША уточнили категории граждан и сроки запрета на въезд в странуЧитать подробнее

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

Бельгийский дипломат сказал телеканалу, что было известно лишь то, что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не настолько радикально".

"Что непонятно, так это исключение для Великобритании и отсутствие мер внутри страны", - добавил он.

Администрация Трампа уведомила послов уже после того, как президент сообщил об ограничениях. Информацию о новых мерах европейские посольства получили из госдепартамента уже после заявления Трампа, но "пока мы не получили ответов на наши вопросы", сказал один из источников телеканала.

Трамп в обращении к гражданам США объявил о решении запретить въезд в страну из Европы с 13 марта.

Исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование на коронавирус, а также для Великобритании.

По последним данным, которые приводит CNN, всего в США зафиксировано 1 267 случаев заражения коронавирусом в 43 штатах и округе Колумбия, 38 человек скончались.

США Евросоюз Шенгенская зона

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 12 марта

Эпидемия коронавируса

США уточнили категории граждан и сроки запрета на въезд в страну

Число инфицированных коронавирусом в мире почти достигло 123 тысяч

Эпидемия коронавируса

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки

ЧП из-за распространения COVID-19 введено почти в половине штатов США

ЧП из-за распространения COVID-19 введено почти в половине штатов США
Выборы в США - 2020

Сандерс несмотря на неудачи не намерен выходить из президентской гонки

Сандерс несмотря на неудачи не намерен выходить из президентской гонки

В Италии временно закроют все торговые точки, кроме аптек и магазинов продуктов

Двое американских военных погибли при ракетном обстреле базы в Ираке

Крушение украинского самолета в Иране

Иран решил вернуть Киеву "черные ящики" сбитого украинского "Боинга"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');