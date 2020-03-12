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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 04:54

Число инфицированных коронавирусом в мире почти достигло 123 тысяч

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро четверга, 12 марта, достигло 122 926 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

При этом на материковый Китай приходится 80 793 подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных превысило 37 тысяч, увеличившись за минувшие сутки на 4,9 тысячи случаев.

Всего в мире насчитывается 4 601 случай летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая - 3 169.

В Италии зафиксировано 12 462 подтвержденных случаев заболевания (скончалось 827 человек), Иране - 9 тысяч, (354), Южной Корее - 7 869 (66), Испании - 2 140 (48), Франции - 1 784 (33), Германии - 1 296 (два), Франции - 1 126 (19), на территории Японии (включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess) - 1 281 (19), США - 987 (31), Швейцарии - 476 (три), Великобритании - 456 (восемь), Нидерландах - 382 (четыре), Швеции - 326 (один), Норвегии - 277, Бельгии - 267, Австрии - 206, Бахрейне - 189, Сингапуре - 178, Малайзии - 149, Гонконге - 129 (три), Дании - 113, Австралии - 112 (три).

Менее 100 случаев заражения зарегистрировано в 96 странах и районах мира.

Смерти из-за коронавируса зафиксированы в Ираке (шесть), Сан-Марино, Филиппины и Ливан (по два), по одному - в Индонезии, Ирландии, Канаде, Египте, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Албании, Аргентине, Марокко, Панаме, Болгарии.

Всего в мире излечились свыше 67 тысяч человек.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию с COVID-19 пандемией.

Китай Италия Южная Корея Япония Иран

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