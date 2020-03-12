В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 75-летия Победы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы. Об этом в своем фейсбуке написал пресс-секретарь главы государтва Берик Курмангали.

Планировалось, что Касым-Жомарт Токаев посетит парад на Красной площади в Москве. Изменились ли эти планы, пока не сообщается.

Ранее власти страны из-за риска распространения заболевания с 13 марта отменили все массовые культурные и спортивные мероприятия, запретили посещать дома престарелых, отпустили школьников на каникулы раньше срока, закрыли кинотеатры в торговых центрах, ограничили авиасообщение с Европой, Турцией и ОАЭ и попросили граждан повременить со свадьбами и другими крупными торжествами.

Пока случаев заболевания COVID-19 в Казахстане не выявлено, однако ранее сообщалось, что к гражданина Казахстана в Южной Корее подтвердили коронавирус.