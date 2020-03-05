Казахстан с 8 марта ограничит въезд иностранцев из-за угрозы распространения COVID-19

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Казахстан с 8 марта ограничивает въезд в страну гражданам Южной Кореи, Китая и Ирана из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил замминистра индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев.

Такое решение приняла межведомственная комиссия при правительстве Казахстана, сказал Камалиев на брифинге в Нур-Султане в четверг. "В связи с этим, мы сегодня дали радиограмму всем нашим и иностранным авиакомпаниям о том, что на полет по маршруту Сеул-Алматы и Сеул - Нур-Султан будут допускаться только граждане Республики Казахстан", - добавил он.

Камалиев отметил, что граждане Ирана, Китая и Южной Кореи, которые прибывают транзитом из других стран, также не смогут въехать в Казахстан.

В связи с активным распространением коронавируса 4 марта межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение об ограничении для въезда иностранных граждан со стран первой категории опасности по распространению коронавируса. Список утверждается Минздравом республики.

В первую "а" категорию стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу относятся материковый Китай, Южная Корея, Иран. В первую "б" категорию входят - Специальные административные районы КНР Гонконг и Макао, Тайвань, Япония и Италия.

В конце февраля решение об ограничения въезда для граждан Ирана и Южной Кореи также приняли в России.