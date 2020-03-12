В КНР заявили, что пандемия коронавируса может завершиться к июню

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 в случае принятия надлежащих контрмер может прекратиться к июню 2020 года, сообщила в четверг газета Global Times со ссылкой на ведущего китайского эпидемиолога Чжуна Наньшаня.

"Можем ожидать, что (эпидемия - ИФ) COVID-19 завершится к июню", - заявил эпидемиолог на пресс-конференции.

Чжун Наньшань добавил, что у многих зараженных, прибывших в Китай, заболевание проходит бессимптомно, а также отметил низкий процент повторных заражений среди выздоровевших.

Ранее в четверг в Госкомитете здравоохранения КНР сообщили, что Китай преодолел пик эпидемии коронавируса.

По словам представителя Госкомитета здравоохранения Ми Хэна, количество новых случаев заражения сокращается, распространение эпидемии остается под контролем.

На прошлой неделе исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа перестанет распространяться.

"Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время... Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - добавил Райан.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. По состоянию на 12 марта, в мире выявлено свыше 126,5 тыс. зараженных, более 4,6 тыс. скончались.