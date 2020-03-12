В Азербайджане зафиксирован первый случай смерти от COVID-19

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Азербайджане зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса, сообщил в четверг оперативный штаб при кабинете министров.

"Гражданка Азербайджана 1969 года рождения вернулась в страну из Ирана, где проходила лечение. В связи с хроническими проблемами она была помещена в больницу, где у нее были выявлены системная красная волчанка, волчаночный нефрит 4-ой степени и последняя стадия хронической почечной недостаточности. После диагностики у нее также был выявлен коронавирус", - говорится в сообщении штаба.

В штабе отметили, что заболевшая была помещена в клинику со специальным режимом, и ей было оказано интенсивное лечение. Несмотря на это, врачи не смогли спасти пациентку, так как у нее развились хронические осложнения и отказал ряд внутренних органов. Родственники покойной и люди, контактировавшие с ней, были помещены на карантин, добавили в штабе.

Как сообщалось ранее, после лечения из больницы были выписаны три жителя Азербайджана, у которых диагностировали коронавирус. Это граждане 1973, 1997 и 1998 годов рождения.

Таким образом, в настоящее время в больницах страны лечение от COVID-19 проходят 11 человек. Из них 9 являются гражданами Азербайджана, по одному - России и Германии.

О первом заразившемся коронавирисом в Азербайджане стало известно в конце февраля, инфицированным оказался россиянин, прибывший в эту страну из Ирана.