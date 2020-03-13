В Азербайджане выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - У четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана и Италии, обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"В настоящее время они помещены в больницы со специальным режимом. Состояние больных оценивается как нормальное, проводятся соответствующие мероприятия по их лечению", - отмечается в сообщении.

Таким образом, в настоящее время в больницах республики лечение от коронавируса проходят 15 человек. Из них 13 являются гражданами Азербайджана, по одному - России и Германии.

Как сообщалось ранее, после необходимого лечения из больницы отпущены три гражданина Азербайджана, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Кроме того, 12 марта один человек, вернувшийся из Ирана, скончался. Это стало первым случаем смерти от коронавируса в Азербайджане. В одной из больниц страны скончалась местная жительница 1969 года рождения, у которой, помимо COVID-19, также диагностировали системную красную волчанку, волчаночный нефрит 4-ой степени и последнюю стадию хронической почечной недостаточности.