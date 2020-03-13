Что случилось этой ночью: пятница, 13 марта

Выход сооснователя "Яблока" из партии, песня Little Big для "Евровидения-2020", прогноз российского эксперта по срокам пандемии

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- По состоянию на вечер минувшего четверга, в мире насчитывалось 129846 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 4931, поправились более 68 тыс. человек. За сутки в Китае скончались семь человек, в США - 41. Вирус обнаружили у жены канадского премьера Джастина Трюдо, у советника аятоллы Хаменеи, а также у одного из сотрудников ООН. В Нью-Йорке введен режим ЧС, а в Эстонии решили восстановить пограничный контроль. Во Франции и Израиле отменены занятия в учебных учреждениях.

- Сооснователь "Яблока" сенатор Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации. Лукин выразил понимание, что его голосование противоречит официальной позиции "Яблока" по вопросу поправок. Федеральные органы "Яблока" пока не отреагировали на заявление Лукина.

- Вице-спикер Думы Толстой попросил Собянина временно отменить плату за парковки. По словам вице-спикера, такая мера должна простимулировать жителей столицы при перемещении по городу выбирать личный транспорт вместо общественного, в соответствии с недавними рекомендациями Роспотребнадзора о профилактике коронавируса.

- Little Big представили песню, с которой будут выступать на "Евровидении-2020". Группа выступила в эфире программы "Вечерний Ургант", песня называется Uno.

- "Динамо" победило "Спартак" и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина. Результат встречи, прошедшей на "ЦСКА Арене" (домашняя арена "Спартака"), - 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).

- Российский ученый предсказал затишье пандемии коронавируса к середине лета. Ученый отметил, что, судя по данным о заболеваемости и смертности, новый вирус в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002 - 2003 гг. и ближневосточного респираторного синдрома в 2012 - 2015 гг. По его мнению, можно прогнозировать, что в мире распространение затихнет к июню - июлю. В Китае пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля, напомнил он.