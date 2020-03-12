Премьер Канады отправил себя на карантин из-за заболевшей супруги

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решил отправиться на карантин, так как у его супруги обнаружили симптомы либо о гриппа, либо - коронавируса COVID-19, сообщает Bloomberg.

При этом сам Трюдо не болен и чувствует себя хорошо.

Врачи в настоящее время выясняют, чем заразилась его жена Софи Грегуар-Трюдо.

Ранее постпредство Канады при ООН в Нью-Йорке первым среди дипломатических миссий сообщило об удаленной работе сотрудников из-за распространения коронавируса в городе.

На сегодняшний день в Канаде зафиксировано 118 случаев заражения COVID-19, а также один летальный исход.