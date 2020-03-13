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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Чиновникам в Казахстане запретили загранкомандировки из-за угрозы коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запретить зарубежные служебные командировки госслужащим и должностным лицам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-служба главы государства.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента, исключение составят лишь заграничные поездки, направленные "на обеспечение безопасности страны и граждан". Данное поручение Токаев дал на заседании штаба оперативного реагирования в пятницу.

Как сообщалось, правительство Казахстана начало вводить специальные превентивные меры из-за пандемии короновируса. В частности, с 13 марта в стране запрещены массовые мероприятия, с 16 марта по 5 апреля объявлены каникулы для школьников, с 16 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение. Кроме того, с 8 марта Кахахстан ограничил въезд в страну гражданам Южной Кореи, Китая и Ирана.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан

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