Чиновникам в Казахстане запретили загранкомандировки из-за угрозы коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил запретить зарубежные служебные командировки госслужащим и должностным лицам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-служба главы государства.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента, исключение составят лишь заграничные поездки, направленные "на обеспечение безопасности страны и граждан". Данное поручение Токаев дал на заседании штаба оперативного реагирования в пятницу.

Как сообщалось, правительство Казахстана начало вводить специальные превентивные меры из-за пандемии короновируса. В частности, с 13 марта в стране запрещены массовые мероприятия, с 16 марта по 5 апреля объявлены каникулы для школьников, с 16 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение. Кроме того, с 8 марта Кахахстан ограничил въезд в страну гражданам Южной Кореи, Китая и Ирана.