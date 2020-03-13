Украина ограничила работу пунктов пропуска через границу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины временно приостановил работу ряда пунктов пропуска через государственную границу и пешеходного сообщения, однако оставил возможным возврат граждан Украины и въезд лиц с удостоверением о временном проживании.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение с доработкой правительство приняло на выездном заседании в пятницу.

Перечень пунктов пропуска, работу которых предлагается приостановить, представители кабинета министров не озвучили. Он будет опубликован после согласования с СНБО, пояснил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Правительство также дало протокольное поручение Государственной таможенной службе остановить экспорт средств индивидуальной защиты.

"Возврат украинцев домой остается открытым", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.