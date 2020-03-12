Украина вскоре закроет 70% всех пунктов пропуска через границу

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время в Украине все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме, однако в ближайшее время будет составлен перечень тех из них, которые будут закрыты, сообщает пресс-служба кабинета министров страны.

Планируется закрыть около 70% всех пунктов, "однако окончательный список уточняется", говорится в обнародованном в четверг сообщении. В украинском правительстве уточнили, что решение о закрытии пунктов на границе было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта.

В пресс-службе пояснили, что сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. Официальная информация по данному поводу будет опубликована на правительственном портале.

Накануне, 11 марта, депутат Верховной рады Виктория Сюмар со ссылкой на постановление кабмина сообщила, что правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия.

На это время также будет закрыто авиасообщение с некоторыми странами, а на границе из 219 пунктов пропуска оставят работать 49, написала она в фейсбуке. На этих пунктах оборудуют помещения для карантина.

На Украине пока единственный подтвержденный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновцах у человека, побывавшего в Италии. Сообщалось, что его жена была изолирована по требованиям соседей. Еще пять человек с подозрением на заражение сейчас находятся в Черновицкой областной клинической больнице.