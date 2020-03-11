В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек. О этом, ссылаясь на проект постановления кабмина, написала в фейсбуке депутат Верховной рады Виктория Сюмар.

Она утверждает, что на это время также будет закрыто авиасообщение с некоторыми странами, а на границе из 219 пунктов пропуска оставят работать 49. На этих пунктах оборудуют помещения для карантина.

По словам Сюмар, спортивные мероприятия, возможно, будут проводиться без зрителей.

Также, по ее данным, правительство выделит 100 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты у отечественных частных компаний. В Минздраве заявили, что есть запас из 15 млн масок, добавила депутат.

Ранее 11 марта мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении с 12 марта и до конца месяца ограничительных мер. В городе будет ограничена работа детских садов и всех учебных заведений. Будут отменяться массовые мероприятия, в том числе показы кинокартин, будут закрыты развлекательные центры и развлекательные зоны в моллах. Общественный транспорт Киева пока будет работать в обычном режиме, отметил мэр.

На Украине пока единственный подтвержденный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновцах у человека, побывавшего в Италии. Сообщалось, что его жена была изолирована по требованиям соседей. Еще пять человек с подозрением на заражение сейчас находятся в Черновицкой областной клинической больнице.