SpaceX перенесла запуск партии интернет-спутников Starlink

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Запуск на орбиту новой группы из 60 микроспутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в субботу, перенесен на 15 марта, сообщила компания-разработчик SpaceX.

По имеющимся данным, отсрочка запуска вызвана необходимостью дополнительной проверки систем ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести космические аппараты на орбиту.

Старт двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить в воскресенье в 09:22 по времени Восточного побережья США (16:22 мск) с пускового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Gогодные условия в районе старта на 90% благоприятствуют его проведению в назначенное время.

Это будет уже шестой вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 360 космических аппаратов системы Starlink.

Новая группа спутников Starlink будет выведена выйти на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в пятый раз, должна будет совершить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая будет находиться в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике попытаются "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. спутников данного типа (а в последующем - из более 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.