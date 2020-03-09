Рука-манипулятор МКС захватила американский "грузовик" Cargo Dragon для стыковки

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) в понедельник осуществил с помощью дистанционной руки-манипулятора успешный захват подлетевшего к ней американского грузового космического корабля Cargo Dragon, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По данным Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне (штат Техас), захват "грузовика" с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2, которым управлял американский астронавт Джессика Меир, осуществлен в 13:25 по Москве.

В настоящее время началась операция по подводу корабля к американскому сегменту станции - модулю Harmony для последующей стыковки. Она осуществляется по командам из Центра управления полетами НАСА.

20-й запуск "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX был осуществлен ракетой-носителем Falcon 9 с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида в пятницу в 23:50 по времени Восточного побережья США (в субботу в 07:50 по Москве).

Это третий полет данного многоразового "грузовика" к МКС. По сообщению компании SpaceX, корабль ранее уже дважды побывал в космосе - в феврале 2017 года и декабре 2018 года.

Cargo Dragon доставит на станцию более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.