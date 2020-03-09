Американский грузовой корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в понедельник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция по присоединению "грузовика" к американскому сегменту станции - модулю Harmony была завершена в 15:18 по Москве, отметили в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне (штат Техас).

Installation complete! After a two-day journey to the @Space_Station, the @SpaceX #Dragon was successfully installed at 8:18 am ET, where it will remain until April. pic.twitter.com/dO3qAcmd4r — NASA (@NASA) March 9, 2020

Ранее сблизившийся с МКС корабль в 13:25 по Москве был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял американский астронавт Джессика Меир. Последующая подводка корабля Cargo Dragon дистанционной рукой-манипулятором к станции и сам процесс пристыковки осуществлялись по командам с Центра управления полетами НАСА.