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Американский грузовой корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в понедельник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция по присоединению "грузовика" к американскому сегменту станции - модулю Harmony была завершена в 15:18 по Москве, отметили в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне (штат Техас).

Ранее сблизившийся с МКС корабль в 13:25 по Москве был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял американский астронавт Джессика Меир. Последующая подводка корабля Cargo Dragon дистанционной рукой-манипулятором к станции и сам процесс пристыковки осуществлялись по командам с Центра управления полетами НАСА.

МКС Cargo Dragon США НАСА

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