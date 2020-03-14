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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Трамп уверен, что не заразился коронавирусом

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет симптомов заражения коронавирусом.

"У нас нет вообще никаких симптомов", - сказал он на пресс-конференции, говоря о себе и своим окружении. Президент добавил, что по этой причине не проходил тест на заражение коронавирусом COVID-19.

Трамп напомнил, что за его состоянием здоровья внимательно следит команда врачей.

Позже, отвечая на очередной вопрос журналистов по этому поводу, Трамп пояснил, что не видит острой необходимости в прохождении такой проверки, раз у него нет тревожных симптомов. Тем не менее, он не исключил, что в будущем все же сдаст анализы.

"Скорее всего, я это сделаю, в достаточно неотдаленном будущем. Мы прорабатываем этот вопрос", - пояснил президент.

Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.

Некоторые СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Болсонару, с которым Трамп много общался. Однако Болсонару ранее в пятницу заверил, что он здоров.

Дональд Трамп коронавирус

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