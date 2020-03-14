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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Число заболевших коронавирусом в США превысило 2 тыс. человек

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2 тысячи, 47 человек погибли, передаёт телеканал CNN.

По данным государственных и областных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 48 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон, насчитывается на настоящий момент 2033 инфицированных.

В это число входят 70 человек, прибывших из Уханя (3 случая) и с круизных лайнеров "Diamond Princess" (46 случаев) и "Grand Princess" (21 случай).

По данным телеканала, 47 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались.

США коронавирус

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