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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Что случилось этой ночью: суббота, 14 марта

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса. Это позволит выделить до $50 миллиардов на борьбу с болезнью. Не менее 40 человек стали жертвами вируса в США.

– Рогозин вступился за Терешкову. Первую женщину-космнавта критикуют за поправки, позволяющие баллотироваться в президенты тем, кто ранее уже занимал этот пост. Рогозин возглавляет "Роскосмос".

– Операторы связи переведут сотрудников на удаленный режим работы. Такое решение приняли в МТС и "Вымпелкоме". Право работать дома получат в том числе побывавшие за границей.

– Число жертв коронавируса в мире превысило 5,3 тысячи человек. Заразились более 18 тысяч. Гендиректор ВОЗ увидел признаки пандемии.

– Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Его последняя гонка пройдет сегодня. За свою карьеру Фуркад пять раз становился олимпийским чемпионом.

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