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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Рогозин вступился за Терешкову

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал проявить уважение к первой женщине-космонавту Валентине Терешковой.

"Не мог не обратить внимание на организованную в сети травлю Валентины Терешковой", - написал Рогозин в твиттере.

"Считаю ее организаторов и исполнителей подонками. Если вам не нравится её политическая позиция, найдите в себе хоть щепотку самоуважения, чтобы вести себя прилично в отношении заслуженных людей", - заявил глава "Роскосмоса".

10 марта при рассмотрении во втором чтении законопроекта о поправке к Конституции Терешкова внесла поправку, согласно которой право снова стать кандидатом в президенты могут получить и те, кто ранее занимал или в настоящее время занимают этот пост.

Эта поправка была поддержана депутатами и вошла в итоговый текст закона.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от фракционной принадлежности выступить в защиту Терешковой. Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".

Роскосмос Дмитрий Рогозин Валентина Терешкова

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