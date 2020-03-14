Операторы связи переведут сотрудников на удаленный режим работы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские телеком-операторы начали переводить своих сотрудников на дистанционный режим работы на фоне угрозы дальнейшего распространения коронавируса в стране.

Как рассказал "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник, в целях снижения рисков распространения инфекции накануне было принято решение перевести сотрудников ПАО "МТС" на дистанционный режим работы по инициативе одного из топ-менеджеров компании.

В распоряжении "Интерфакса" также есть письмо от имени ВРИО гендиректора ПАО "Вымпелком" Виктора Бирюкова, в котором говорится, что с 16 марта и до конца месяца любой сотрудник компании может полностью перейти на режим удаленной работы по согласованию с руководством, если при этом будут обеспечены непрерывность бизнес-процессов и выполнение поставленных перед ним целей.

Топ-менеджмент "Вымпелкома" сформирует списки сотрудников, для которых возможен удаленный режим работы. При этом срок и формат действия этой меры снижения рисков заражения коронавирусом может быть скорректирован в зависимости от развития ситуации.

Также сотрудникам "Вымпелкома" необходимо будет соблюдать двухнедельный режим самоизоляции после поездок в Китай, Италию, Южную Корею, Иран, Францию, Германию и Испанию. Также руководство "Вымпелкома" рекомендовало в целом воздержаться от поездок за границу, а в случае таковых работать удаленно после возвращения из них.

Также "Вымпелком" принял решение ограничить ряд рабочих встреч и деловых мероприятий, переведя их в режим удаленной коммуникации, следует из письма.

В пресс-службе "Вымпелкома" подтвердили подлинность письма. Там также отметили, что и до коронавируса около 65% сотрудников административных офисов из разных подразделений (финансы, маркетинг, HR, IT и др.) пользовались возможностью несколько дней работать удаленно в рамках проекта BeeFREE.

В пресс-службе "МТС" рассказали "Интерфаксу", что на базе нескольких проектов и решений в компании с одной стороны виртуализированы практически все рабочие места, что позволяет при необходимости организовать удаленную работу сотрудников с их устройств с соблюдением всех требований информационной безопасности (в рамках проекта Virtual Desktop Infrastructure), а с другой - имеется возможность оформлять и согласовывать служебные документы, просматривать контакты сотрудников, читать корпоративные новости (с помощью специального мобильного приложения).

Точное количество сотрудников, получающих возможность работать удаленно, представители операторов не сообщили.

В пресс-службе ПАО "Мегафон" рассказали, что в настоящее время компания "прорабатывает возможности перевода на удаленную работу сотрудников, которые находятся в зоне повышенного риска". Из-за возможного увеличения потребности в удаленной работе компания планирует расширить емкость необходимых для этого решений.

В пресс-службе Tele2 рассказали, что компания мониторит ситуацию с коронавирусом, но пока ее сотрудники работают в обычном режиме.

В среду всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 130 тыс. случаев заражения коронавирусом.

В России в пятницу число зарегистрированных официальных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 выросло с 34 до 45. Пять новых диагнозов было поставлено в Москве, три - в Санкт-Петербурге, по одному новому случаю зафиксировано в Ленинградской, Московской областях и Пермском крае.