Количество зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до шести

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом, сообщил официальный представитель Минздрава республики Диас Ахметшарип.

Новый заболевший был выявлен в Алма-Ате, он прилетел из Москвы 10 марта. Также зарегистрирован случай в Нур-Султане: женщина прилетела из Варшавы.

В Казахстане в настоящее время известно о шести случая заражения COVID-19.

Ранее в Казахстане было известно о четырех случаях заражения COVID-19: три из них у граждан, прибывших в Алматы из Германии 9 и 12 марта, и один в Нур-Султане, у женщины, вернувшейся из Италии транзитом через Москву. Причем часть летевших с одним рейсом находятся на территории РФ.