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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:33

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Казахстан из-за коронавирусной инфекции временно ограничил пересечение границы с Россией и Киргизией по внутренним документам, сообщил МИД республики.

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.

Вместе с тем, как отметили в МИД, граждане Казахстана, находящиеся в РФ, и россияне, находящиеся в Казахстане, а также граждане республики, находящиеся на территории Киргизии и граждане Киргизии, находящиеся на территории Казахстана, могут беспрепятственно возвратиться в свои страны с тем документом, по которому они въезжали.

"По мере ослабления распространения коронавируса COVID-2019 обычный порядок пересечения казахстанско-российской, а также казахстанско-кыргызской государственной границы будет восстановлен", - заверили в министерстве.

МИД Казахстана призвало "с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам", указав, что "режим пересечения границ при наличии паспорта гражданина Республики Казахстан, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации и Кыргызской Республики остается свободным".

Как сообщалось, в Казахстане выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией: у двоих казахстанцев, прибывших из Германии, и женщины, вернувшейся из Италии.

Хроника 09 января – 13 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
Казахстан Киргизия

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