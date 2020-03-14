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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:49

В Испании число больных COVID-19 взлетело на 1500 за сутки

В Испании число больных COVID-19 взлетело на 1500 за сутки
Фото: Reuters

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Число заболевших коронавирусом нового типа в Испании резко возросло за сутки, увеличившись 1500 случаев и достигнув уже более чем 5700 случаев.

Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местные власти.

Ситуация в Испании с распространением COVID-19 остается одной из самых тяжелых в Европе: сложнее только положение в Италии, где заболели более 15 тыс. человек.

В Испании, по последним данным, от вируса умерли 135 человек. Эти сообщения пришли на фоне объявленного в Испании режима ЧС - второго за всю современную историю страны.

Больше всего заболевших в регионе Мадрид - 2,9 тыс. На него же приходится наибольшее число умерших - 86 человек.

В регионе Мадрид местное правительство под руководством Исабель Диас Айусо приказало закрыть все магазины, кроме продуктовых, начиная с 13 марта. В регионе не работают кинотеатры, концертные залы, театры, бары и спортивные залы. Продолжат работу заправки, табачные, рыбные, мясные и овощные лавки, ларьки с прессой, булочные и аптеки. Рестораны и кафе в скором времени закроются для посетителей, но смогут доставлять еду на дом. Такие меры вводятся до 26 марта.

Власти региона Галисия на северо-западе Испании объявили чрезвычайное положение и ввели аналогичные меры.

В Севилье отменили религиозные процессии, запланированные на Страстную неделю.

Ранее глава ВОЗ объявил Европу эпицентром пандемии коронавируса.

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