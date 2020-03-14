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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:25

Жителям Испании разрешат выходить на улицу только на работу и в случае форс-мажора

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство Испании готовится подписать распоряжение, значительно ограничивающее передвижения граждан страны на фоне коронавируса, сообщает El Pais.

Власти планируют запретить все передвижения граждан по стране, кроме необходимых. К числу необходимых правительство относит поездки на работу и походы в магазин за продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости. Также гражданам разрешат выходить на улицу в случае форс-мажоров.

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Совет министров Испании, по данным газеты El Mundo, намерен утвердить это распоряжение на экстренном заседании, которое сейчас проходит в Мадриде.

Ограничения будут действовать в рамках режима ЧС, который в стране введут на две недели, сообщает агентство Associated Press.

По состоянию на субботу в Испании выявлены более 5,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 130 человек скончались.

Власти нескольких регионов, в частности, Мадрида, где больше всего заболевших, ранее самостоятельно предпринимали меры по борьбе с коронавирусом. Они закрывали все магазины, кроме продуктовых и аптек, и прерывали учебу в школах и университетах.

Испания

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